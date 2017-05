Star Wars wird 40: Original Jubiläums-Kit für Sammler gewinnen!

Zum runden Geburtstag hat Hasbro ein Jubiläums-Kit mit Sammlerfiguren herausgebracht, der exklusive Jubiläumsevent findet am 25. Mai in Berlin (Babylon Kino) statt. Da sicher nicht jeder nach Berlin fahren kann, um mitzufeiern und eines der Jubiläums-Kits zu ergattern, verlost der Marktspiegel insgesamt vier Diorama-Sets im Stil des legendären Early Bird Kit von 1977. Der Wert liegt bei 420 Euro pro Set. Das Set wird mit Darth-Vader-Figur auf einer Vintage-Style-Karte ausgeliefert, die exklusiv nur in diesem Set erhältlich ist.Das Original Early Bird Kit wurde 1977 von der Firma Kenner für 7,99 Dollar auf den Markt gebracht und erzielt heute Höchstpreise unter Sammlern. Dabei enthielt es seinerzeit gar nicht die begehrten Figuren: Damals hatte die Firma Kenner die Actionfiguren nicht rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft vorrätig und die Käufer konnten nur ein Mail-in-Zertifikat und eine Pappe, auf der die 12 Filmfiguren abgebildet waren, erwerben. Das Schriftstück musste dann per Post eingeschickt werden. Zwei Monate später, im Februar 1978, bekamen die Star-Wars-Fans dann Luke Skywalker, Prinzessin Leia Organa, R2D2 und Chewbacca zugeschickt.Für die größten Star Wars Freaks unter unseren Leserinnen und Lesern verlosen wir je eines von insgesamt vier Star Wars Jubiläums-Kits. So können Sie mitmachen: Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „40 Jahre Star Wars“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg, oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff) senden.Sie können aber auch gleich hier über den Gewinn-Button teilnehmen.Einsendeschluss ist der 30. Mai 2017, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.