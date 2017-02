Start der Bewerbungsphase für die MUZ-Bühne auf dem Bardentreffen 2017

Die Musikzentrale Nürnberg e.V. macht es sich seit mehr als 30 Jahren zur Aufgabe, die regionale Musikszene zu fördern. Im Rahmen des Bardentreffens 2017 wird sie darin seit 2006 durch die Sparda-Bank Nürnberg unterstützt. Die Präsentation der Highlights der lokalen Bandszene, gerade im Rahmen eines Festivals mit überregionaler Ausstrahlung, liegt der Sparda-Bank als in der Region verwurzelte Genossenschaft sehr am Herzen.Das Bardentreffen der Stadt Nürnberg ist mit bis zu 200.000 Besuchern eines der größten Weltmusik-Festivals in Deutschland. Auf neun Bühnen inmitten der Nürnberger Altstadt treten jedes Jahr bei freiem Eintritt interessante Newcomer und Neuentdeckungen neben bekannten nationalen und internationalen Künstlern auf.Vom 28. bis 30. Juli gibt es auf der MUZ-Bühne am Lorenzer Platz 16 Bands zu bestaunen. Eine dieser Bands wird durch das bayernweite Sparda-Band-Voting ermittelt, bei dem das Publikum im Internet für seine Wunschband abstimmen kann (weitere Informationen folgen). Für die anderen Spielplätze startet ab sofort der Bewerbungszeitraum.• keine Coverbands• In Frage kommen (fast) alle populären Musikgenres außer Metal, Hardcore, etc.• mindestens 60 Minuten Programm (bei Soloprojekten mindestens 30 Minuten)• keine Auftritte in den letzten Jahren beim Bardentreffen (auch auf anderen Bühnen)• regionaler Bezug zum Großraum NürnbergPostalische oder E-Mail-Bewerbungen können mit dem Stichwort „Bardentreffen“ bis zum 31. März 2017 an die Musikzentrale gerichtet werden.Postalische Bewerbungen: Audio-CD, Bandinfo, Bandfoto, Kontaktdaten E-Mail-Bewerbungen: Formlose E-Mail ohne Anhänge (!) mit Links zu aussagekräftigem Material (Songs, Fotos, Infos) und KontaktdatenMusikzentrale Nürnberg e.V. „Bardentreffen“Fürther Str. 6390429 Nürnbergoder per E-Mail an: esisalem@musikzentrale.com (Emeline Sisalem). Die ausgewählten Bands werden bis Ende April benachrichtigt.