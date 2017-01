Taichi Seminar mit Professor Guan Tieyün aus Shenyang

Am 11. und 12. Februar bietet sich für Freunde des Taichi die Chance mit einem berühmten Großmeister aus China zu trainieren und ihn live zu erleben.Professor Guan Tieyün von der Sport Universität in Shenyang, China, kommt ins Taichi & Qigong Gesundheitszentrum zu Meister Jiming Zhang, um ein Wochenende lang wichtige Basisübungen, eine kleine Form des Chenstil-Taichi und die "Lange Affenarm"-Kungfu Form zu unterrichten. Der Großmeister hat schon viele Bücher geschrieben und Unterrichts-DVDs veröffentlicht. Er ist ein langjähriger Freund von Jiming Zhang, dem Inhaber und Leiter des Taichi & Qigong Gesundheitszentrum in Nürnberg.Nähere Infos zum Seminar findet man hier: PDF Infos auch telefonisch: 0911-328282 oder per Mail jiming@gmx.de und www.taichi-zentrum.de