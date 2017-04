Tanz in den Mai in der Kulturscheune

Nürnberg : Kulturscheune der Altstadtfreunde |

NÜRNBERG (pm/nf) - Zusammen mit Tanzmeister Peter Hoffmann laden die Altstadtfreunde herzlich zu einem ganz besonderen tänzerischen Schmankerl ein: Zum Tanz in den Mai. Die Walpurgisnacht ist seit jeher berüchtigt für Hexentänz und Schabernack. Traditionell gilt die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai als die Nacht, in der die Hexen insbesondere auf dem Brocken, ein großes Fest abhalten. Doch in der Scheune tanzen nicht nur die Hexen...



Gassen- und Kreistänze, zum Reinschnuppern und Mitmachen aus drei Jahrhunderten, versetzen zurück in die Glanzzeit Nürnbergs. Dabei ist die Auswahl der Tänze so getroffen, dass jeder ohne Vorkenntnisse einfach mitmachen kann. Die Pausen zum Verschnaufen und Luftholen werden dabei gefüllt mit Geschichten und Wissenswertem aus der Renaissance und dem Barock. Als Tanzmeister in historischer Gewandung entführt Peter Hoffmann alle Teilnehmer auf eine Reise an die Höfe von Fürsten und Königen. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. Auch für Begeisterte ohne festen Tanzpartner geeignet.



Sonntag, 30. April 2017, 19.00 Uhr (bis ca. 1.00 Uhr nachts)

In der Kulturscheune der Altstadtfreunde Nürnberg, Zirkelschmiedsgasse 30

18 € (Vorverkauf im Büro der Altstadtfreunde, Weißgerbergasse 10)

Historische Tänze zum Reinschnuppern und Mitmachen mit Maître de danse Peter Hoffmann