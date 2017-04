Team des Monats: Ausgezeichnete Hockey-Damen

Die Begründung der Jury: Die Hockey-Damen des Vereins NHTC haben den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga sensationell erkämpft. Den ersten Tabellenplatz konnte sich das Team sogar vorzeitig, im vorletzten Spiel, sichern. Aber auch im letzten Spiel blieb das Team souverän: Hier ging es nur noch darum, die Hallenrunde ungeschlagen zu beenden. Auch das ist gelungen, trotz eines Rückstands von zwei Toren bis zur Halbzeit. Diese Leistung spricht für Teamstärke und Durchsetzungsfähigkeit.Zum Abschluss der Hallenrunde bedeutet der Aufstieg neues Selbstvertrauen und das gute Gefühl, sich in der Halle kommenden Winter zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte als Erstligisten zu beweisen. Aber die wichtigste Aufgabe zunächst: Die damit verbundene Motivation beim Start in die Rückrunde auf dem Feld erhalten. Denn die berechtigte Hoffnung ist für die anstehenden Wettkämpfe, die Platzierungen in der Bundesliga zu halten – in der Vergangenheit hat das Team hier mehrere Aufs und Abs durchlaufen müssen.Die Förderinitiative Team Nürnberg ist ein Netzwerk von Partnern aus Sport und Wirtschaft. Über einen Grundbeitrag hinaus unterstützen die Fördermitglieder seit 2013 unter dem Motto „Wirtschaft und Sport gemeinsam für ein leistungsstarkes und bewegungsfreundliches Nürnberg!“ den Breiten- und Leistungssport durch direktes Sponsoring. Koordiniert wird die Netzwerkarbeit vom SportService der Stadt Nürnberg.Weitere Informationen:www.team.nuernberg.de.