Team-Weltmeister Max Hartung zu Gast im Modehaus Breuninger

Star der Veranstaltung war jedoch Deutschlands wohl bekanntester und erfolgreichster Fechter, Max Hartung. Der Mannschaftsweltmeister von Kasan, Mannschaftseuropameister von Montreux und amtierende Deutsche Meister in Säbel-Einzel rührte mit einem Show-Gefecht und einer Autogrammstunde die Werbetrommel für den bevorstehenden Fecht-Event. Darüber hinaus nahm der Athletensprecher des DOSB – unter anderem mit dem Nürnberger Hockey-Olympiasieger und CSU-Stadtrat Max Müller sowie mit Jürgen Thielemann vom Sportservice Nürnberg – an einer Talkrunde zum Thema „Olympischer Spitzensport in Deutschland“ teil.Im Mittelpunkt des Gesprächs im Breuninger-Café stand die Sportförderung auf Bundes- aber auch auf regionaler Ebene. Sowohl Hartung als auch Müller forderten dabei eine Restrukturierung des Förderkonzepts und eine zukunftsorientierte Förderung. „Nach hinten blicken macht in der Sportförderung keinen Sinn“, sprachen sich beide gegen eine Förderung auf Basis von zuvor errungenen Platzierungen und Erfolgen aus. Wichtig sei darüber hinaus, dass das Geld dann auch bei den Sportlern ankomme. Man dürfe den Spitzensport nicht losgelöst vom Breitensport sehen, betonte Jürgen Thielemann, der bei dieser Gelegenheit auch auf die Infrastrukturmaßnahmen hinwies, mit denen die Stadt den Sport in der Noris unterstützt. Zu diesen Maßnahmen zählt beispielsweise auch die Errichtung der Uhland-Halle, in der am übernächsten Wochenende die Deutschen Säbel-Meisterschaften ausgetragen werden.