Tickets für die Magische Show der Weltmeister

Karten für Ten & van Tass zu gewinnen



NÜRNBERG - Thommy Ten und Amélie van Tass wurden in diesem Jahr mit dem „Zauber-Oscar“ ausgezeichnet. Für die Show der Mentalmagie-Weltmeister in Nürnberg am 25. Oktober verlosen wir zehn mal zwei Karten.

Die Österreicher sind somit das erste europäische Paar, das jemals mit dem „Academy of Magical Arts-Award“ geehrt wurde. Mit dem Preis, der alljährlich in Hollywood vergeben wird, sind sie im Show-Olymp der Magier angekommen. „Einfach zauberhaft!“ heißt das Motto der Live-Tournee, mit der die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie derzeit weltweit für Furore sorgen. Die aufwendig produzierte Show stellt alles bisher Dagewesene des Genres in den Schatten. Und das Beste – das Publikum wird selbst zum Mitspieler! Die Show des Traumpaares der Zauberkunst ist voller schier unmöglich scheinender Momente des Gedankenlesens, ebenso aber auch voller Witz und Esprit.Für die Show am 25. Oktober (20 Uhr) in der Meistersingerhalle verlosen wir zehn mal zwei Karten. Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Magie“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff). Einsendeschluss ist der 18. Oktober, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Sie können auch gleich hier online mitmachen.