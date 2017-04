Volles Programm fürs Max-Morlock-Stadion

Im Zentrum der Aktivierung stehen die drei Heimspieltage gegen Aue, Stuttgart und Düsseldorf. Am Max-Morlock-Platz wird hier der Fanbus zu finden sein. Zudem gibt es dort Stadionbanner und während der Halbzeitpause den „Max gemeinsam“-Film zu sehen. In den Tagen zwischen den Heimspielen werden die Fahrzeuge nicht in einer Garage verschwinden. An zentralen Orten in der Nürnberger Innenstadt kann sich ausgetauscht und gefundet werden.13. April: 10:00 bis 18:00 Uhr, Ape in der Karolinenstraße am Kaufhaus Breuninger15. April: 11:00 bis 16:00 Uhr, Bus am Max-Morlock-Platz vorm Stadion20. April: Bus am Nürnberger Volksfest21. April: Bus am Nürnberger Volksfest21. April: 10:00 bis 18:00 Uhr, Ape vor der Lorenzkirche22. April: Bus am Nürnberger Volksfest23. April:. Bus am Nürnberger Volksfest28. April: 10:00 bis 18:00 Uhr, Bus vor der Lorenzkirche29. April: 11:00 bis 16:00 Uhr, Bus am Max-Morlock-Platz vorm Stadion3. Mai: 10:00 bis 18:00 Uhr, Bus vor der Lorenzkirche6. Mai: Ape im Rahmen der „Blauen Nacht“ am Lorenzer Platz8. Mai: 10:00 bis 18:00 Uhr, Bus vor der Lorenzkirche10. Mai: 10:00 bis 18:00 Uhr, Ape in der Karolinenstraße am Kaufhaus Breuninger14. Mai: 13:00 bis 18:00 Uhr, Bus am Max-Morlock-Platz vorm StadionJeder Beitrag zählt, um das Stadion endlich in Max-Morlock-Stadion umzubenennen. Weiterhin kann das Crowdfunding unter www.maxgemeinsam.de unterstützt werden. Sämtliche eingezahlten Beträge fließen bei Erreichen des Crowdfunding-Ziels von 800.000 Euro zu 100 Prozent in die Umbenennung des Stadions in Max-Morlock-Stadion. Beiträge sind ab 5 Euro möglich. Ab 10 Euro gibt es individuelle Prämien. Die Consorsbank zahlt den erforderlichen Restbetrag für die Umbenennung in Max-Morlock-Stadion und übernimmt zusätzlich die Kosten für die Crowdfunding-Plattform, die Kampagne sowie die Versteuerung der eingegangenen Crowdfunding-Beiträge.