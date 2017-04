Vom Fembo-Haus in die Nürnberger Altstadt

Die neue Dauerausstellung „Krone – Macht – Geschichte“ bietet einen beeindruckenden, emotionalen Überblick über die Nürnberger Stadtgeschichte. Dabei stehen vor allem die Reichskleinodien, der wichtigste Schatz des Heiligen Römischen Reiches, im Vordergrund. Rund um die aufwändige Neupräsentation der wertvollen Repliken wird die Geschichte Nürnbergs lebendig – denn die Reichskleinodien waren jahrhundertelang Sinnbild für die enorme Bedeutung der Stadt. Nach der Führung durch den neuen Ausstellungssaal werden einige der bedeutsamsten Orte in der Nürnberger Altstadt besucht. Hier zeigt sich, wie die große Vergangenheit sich noch heute im Stadtbild spiegelt.Die Teilnahme an der Führung kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro, zuzüglich 2,50 Euro Eintritt in die Dauerausstellung „Krone – Macht – Geschichte“. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, eine Voranmeldung ist leider nicht möglich. Weitere Termine sind im Internet unter http://museen.nuernberg.de/fembohaus/kalender-deta... zu finden.Die Führung kann in deutscher oder englischer Sprache auch für Gruppen von maximal 25 Personen gebucht werden bei Geschichte Für Alle e.V., Telefon 09 11 / 30 73 60, E-Mail an info@geschichte-fuer- alle.de.