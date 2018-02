Weltweit einziger Volksfest-Biathlon wird zum zweiten Mal ausgetragen!

Schausteller bauen die Zusammenarbeit mit Post SV aus – 2. Volksfest-Biathlon und 9. Post SV Frühjahrslauf am Volksfestplatz



NÜRNBERG (pm/nf) - Am Samstag, 7. April 2018, findet der 2. Volksfest-Biathlon am Nürnberger Frühlingsfest statt. Veranstaltet wird dieser Wettbewerb vom Süddeutschen Schaustellerverband und dem Post SV Nürnberg.

Süddeutschlands mitgliederstärkster Sportverein hat gleichzeitig erstmals seine traditionelle Frühjahrslauf-Veranstaltung an den Dutzendteich verlegt. Die guten Ideen gehen am Volksfest nicht aus: 2017 wurde gemeinsam mit dem Post SV der erste deutsche Volksfestbiathlon am Nürnberger Frühlingsfest aus der Taufe gehoben. Nun geht es weiter mit den Disziplinen Laufen (eine Runde durch die Vergnügungsgassen misst etwa einen Kilometer) und Schießen (natürlich an den extra vormittags geöffneten Schießbuden, Kinder: Spickern).Wem bei dieser etwas augenzwinkernden Veranstaltung der sportliche Ernst fehlt, der kann am 9. Post SV Frühjahrslauf (800 Sportler im letzten Jahr) teilnehmen, der erstmals vom Marienbergpark an den Volksfestplatz verlegt wurde. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter