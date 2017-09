Wie werde ich Miss Franken Classic? Alicia verrät euch, wie's klappt!

NÜRNBERG/REGION (nf) - Der MarktSpiegel sucht auch dieses Jahr die ,,Miss Franken Classic"! Bewerben können sich hübsche Fränkinnen noch bis 20. Oktober 2017. Am 21. Oktober findet dann das Casting für die Miss Franken Classic 2018 statt! Doch wie erhöht frau ihre Chancen auf den Titel? Was sollte man beachten und welche Erlebnisse warten auf die neue Miss Franken Classic 2018? Alicia Blut hat es im vergangenen Jahr auf das Treppchen geschafft! Sie gibt ihren potentiellen Nachfolgerinnen im MarktSpiegel gute Tipps für den Start ins Modelleben!

,,Mein schönstes Erlebnis seit der Wahl: ehrlich gesagt, gab es so viele schöne Erlebnisse, dass ich nicht weiß, was ich als erstes nennen soll! Es waren so viele neue Erfahrungen, die ich mit meiner Model-Mama Marie Luise sammeln durfte und ich hab mich über jede einzelne sehr gefreut! Der Ball der Unternehmer war wirklich einer der tollsten Abende, die ich bis jetzt erlebt habe, ich hab so viele neue Leute kennengelernt, die mich sehr inspiriert haben! Und auch alles, was mir Marie Luise durch die Wahl ermöglicht hat, ist einzigartig und hat dieses Jahr sehr besonders gemacht.",,Wie schon gesagt, war unter anderem der Ball der Unternehmer wie auch die Braut Modenmesse bei Herzog dabei. Es gab aber auch zahlreiche Modenschauen wie zum Beispiel im Strandhaus bei Pino Fussaro und auch am Stadtstrand. Außerdem durfte ich im März auch bei der Miss MGO Germany 2017 mitmachen!",,Das gewisse Etwas: ja, gute Frage, das fragt sich glaube ich jede Frau, wenn sie vor so einer wichtigen Wahl steht und unbedingt gewinnen will! Das Wichtigste überhaupt ist, sich selbst treu zu bleiben, immer positiv zu denken und fleißig zu sein. Man darf seine Persönlichkeit nicht verlieren und man muss versuchen, gelassen und entspannt zu bleiben! Was auch wichtig ist: nicht enttäuscht sein, wenn man nicht gewinnt, denn das Leben bietet so viele andere Möglichkeiten und diese eine Miss Wahl ist nicht entscheidend dafür! Man muss sich beweisen und einfach zum Ausdruck bringen, was einen besonders macht, es kann nicht jeder gewinnen! Deshalb bitte auch fair bleiben, wenn es jemand anders wird und sich auch für dieses Mädchen mitfreuen! Bitte, liebe Mädels: bleibt immer ihr selbst!"