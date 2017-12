Wir verlosen Karten für Helene Fischer-Open Air in Nürnberg

NÜRNBERG - (web) Noch kein Weihnachtsgeschenk? Kein Problem, wir legen ihnen das Hammer-Präsent unter den Weihnachtsbaum. Gemeinsam mit Argo Konzerte verlosen wir 3 x 2 Karten für das Open Air-Konzert von Helene Fischer am 1. Juli in Nürnberg.

Keine Frage, auch wenn der Begriff oft überstrapaziert wird: Helene Fischer ist der absolute Mega-Star der deutschsprachigen Pop- und Schlagerszene. Ihre Alben werden regelmäßig mit Gold-, Platin- oder gar Diamant ausgezeichnet, ihre Live-Shows sind legendär, atemberaubend, mitreißend und bombastisch - Vergleiche mit den internationalen Stars wie Beyonce, Madonna oder Lady Gaga braucht sie dabei nicht zu scheuen.Im Sommer ist die außergewöhnliche Sängerin wieder auf großer Open Air Tour und macht mit ihrer neuen Show auch in Nürnberg Station. Es ist das Event im Konzertjahr 2018 und wir verlosen drei mal zwei Karten für das Konzert am 1. Juli im Max-Morlock-Stadion.Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Helene“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Noch einfacher: Hier auf den Gewinn-Button klicken.Einsendeschluss ist der 13. Dezember, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.