Wir verlosen vier Plätze für die Karstadt-Tagesskifahrt ins Stubaital

NÜRNBERG - Überall in den Alpen präsentieren sich die Pisten im schönsten weiß und bestens präpariert - auch im Stubaital. Und so verlosen wir vier Plätze auf einer Karstadt-Tagesskifahrt am 13. Januar ins Skizentrum Schlick 2000.

Dort, im Stubaital bei Fulpmes, darf man sich auf mehr als 25 Pistenkilometer, modernste Liftanlagen, spektakuläre Hänge für Freerider sowie den Funpark Free Nature Park freuen. Die Tagesskifahrt beinhaltet die An- und Abfahrt ins Skigebiet, Tagesskipass, Café, Glühwein, Brezel. Dazu gibt es 10 Prozent auf den Skiverleih vor Ort. Los geht es am Samstag, 13. Januar (4.30 Uhr), in der Karl-Steigelmann-Straße in Nürnberg (nähe Stadion).Wer einen der vier Plätze gewinnen möchte, schreibt eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort: Schlick 2000, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Noch einfacher: Hier über den Gewinn-Button mitmachen.Einsendeschluss ist der 8. Januar 2018, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich jederzeit bei Karstadt an der Lorenzkirche (Tel.: 0911 / 213 10 05) anmelden (69 Euro).