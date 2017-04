WM-Test für deutsches Eishockey-Team gegen Tschechien in Nürnberg

NÜRNBERG - (web) Nach dem Halbfinal-Aus für die Thomas Sabo Ice Tigers hat der MarktSpiegel hat ein kleines Trostpflaster für alle Eishockey-Fans. Wir verlosen zehn mal zwei Karten für das Länderspiel Deutschland gegen Tschechien am 22. April in Nürnberg.

Gewinnspiel

In der heißen Phase der Vorbereitung zur Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) empfängt die Deutsche Nationalmannschaft am Samstag, 22. April (16 Uhr), WM-Teilnehmer Tschechien in der Arena Nürnberger Versicherung.Für Bundestrainer Marco Sturm ist die Begegnung ein wichtiger Test und Gradmesser bezüglich der Form und Fitness seiner Spieler. Zum DEB-Kader gehören derzeit mit Yasin Ehliz und Patrick Reimer auch zwei Akteure der Ice Tigers. Marco Sturm freut sich nicht nur ob des „starken Gegners“ auf die Partie. Er weiß auch um die „Begeisterungsfähigkeit“ des fränkischen Publikums.Neben den 20 Freikarten verlosen wir auch noch zehn eigens für das Länderspiel bedruckte Original-Pucks.Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Eishockey“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder noch einfacher: Hier über den Gewinn-Button teilnehmen.Einsendeschluss ist der 19. April, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.