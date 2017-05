WTA-Turnier in Nürnberg: Hier bereiten sich die Tennis-Stars auf den NÜRNBERGER Versicherungscup vor

NÜRNBERG (pm/nf) - Heute beginnt das mit mit 250.000 US Dollar dotierte WTA- Turnier auf der Anlage des 1. FCN. In der Aufwärmphase zum NÜRNBERGER Versicherungscup (20. bis 27. Mai 2017) hieß es Aufschlag in der Halle 3A für die WTA-Spielerinnen Tatjana Maria (l.) und Katharina Hobgarski. Mit rund 10.000 Quadratmetern umfasst die von Zaha Hadid entworfene Halle eine Fläche von mehr als 35 Tennisplätzen. Das hochmoderne Klimasystem der DGNB-ausgezeichneten Messehalle sorgt dafür, dass die beiden Profis vor Turnierstart nicht ins Schwitzen kommen.