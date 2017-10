Zauberhaftes Sternenhaus startet in die Saison 2017

Das Sternenhaus öffnet seine Pforten vom 2. bis zum 23. Dezember 2017



NÜRNBERG (pm/nf) - Über 140 Veranstaltungen mit Theater, Musik, Ballett, Geschichten und Zauberei stehen auf dem Programm. Damit bietet das vom Amt für Kultur und Freizeit organisierte Sternenhaus für Kinder und Familien ein reichhaltiges Kinderkulturangebot im weihnachtlich geschmückten Ambiente des Heilig-Geist-Spitals, Hans-Sachs-Platz 2. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 27. Oktober 2017. Die Preise, Ermäßigungen, Vorverkaufsstellen und Öffnungszeiten des Sternenhauses sind unter www.sternenhaus.nuernberg.de zu finden.

Die Eintrittskarten für das Sternenhaus stehen nach wie vor hoch im Kurs in der Vorweihnachtszeit: Rund 20.000 kleine und große Gäste haben das Sternenhaus in der vergangenen Spielzeit besucht. Davon kamen allein über 9.000 Kinder mit ihrer Kindergartengruppe oder Schulklasse zu den Vorstellungen am Vormittag. Gruppen aus Schulen und Kindertageseinrichtungen reservieren bereits seit Mitte Oktober das Vormittagsangebot.Die Musikschule Nürnberg verdreht die Grimmsche Märchenwelt und zeigt „Die kluge Großmutter, der liebe Wolf und das freche Rotkäppchen“. „Geraldino & Miller“ laden mit „Lauf, Renntier lauf!“ zum Winterliederspaß und zur Rock-'n'-Roll-Weihnacht ein. Rainer Wenzel kommt mit dem Gründlacher Kinderchor ins Sternenhaus und fragt „Welches ist die schönste Jahreszeit?“. Weihnachtslieder und Geschichten aus aller Welt stehen bei Karibuni mit dem Mitmachkonzert „Santa, Sinter, Joulupuuki“ im Mittelpunkt. Der australische Kinderliedermacher Ben van Haeff nimmt beim Familienkonzert „Stardust“ in englischer und deutscher Sprache alle mit auf eine weihnachtliche Reise in das Land des Sternenstaubs.„Mitsingen erwünscht!“ lautet das Motto bei „Weihnachtslieder aufgefrischt“. Hier machen Budde Thiem und Gottfried Rimmele die ganze Familie fit für das Singen unter dem Weihnachtsbaum.Klassisch festlich ist das Weihnachtskonzert der „Jungen Fürther Streichhölzer“. Sie haben Werke von Vivaldi, Haydn und Sibelius im Gepäck. Hilde Pohl und Yogo Pausch machen mit dem Publikum einen Abstecher in das Hause Bach. Die Kinderoper Nürnberg holt die Zauberflöte und „Hänsel & Gretel“ ins Sternenhaus.Mit „Ein trolliges Weihnachtsfest“ ist wieder einmal die Musicalcompany Nürnberg zu Gast. Die Kindermusiker Stephen Janetzko und Matthias Meyer-Göllner laden die ganz kleinen Gäste zu ihren weihnachtlich, winterlichen Liedern ein und animieren sie zum Mitmachen.Viele Märchen- und Kinderbuchklassiker bringen die verschiedenen Theater auf die Bühne. Es gibt ein Wiedersehen mit „Rumpelstilzchen“, „Hans im Glück“, dem „Grüffelo “und „Melwins Stern“. Erzählerinnen und Erzähler fordern zum Lauschen von Geschichten wie „Das Schokoladenschiff“, „Gold, das von den Sternen fällt“ oder „Norwegische Wintermärchen“ auf. Das Ballettförderzentrum tanzt „Peterchens Mondfahrt“ als Erzählballett. Das Zaubertheater Augenblick lässt einen staunen und lachen mit dem Programm „Das geheimnisvollen Päckchen“.Besuch von ganz oben gibt es jeden Dienstag und Donnerstag im Sternenhaus, wenn das Nürnberger Christkind seine Märchenstunde hält.Das reichhaltige Programm und die niedrigen Eintrittspreise, die allen Eltern und Kindern den Zugang erlauben, ermöglichen Sponsoren und Förderer. Zusammen mit allen kleinen und großen Gästen dankt das Amt für Kultur und Freizeit der Sparkasse Nürnberg, der N-Ergie Aktiengesellschaft, der wbg Nürnberg GmbH sowie der Bäckerei „Der Beck“ und der Staedtler Stiftung.www.sternenhaus.nuernberg.dewww.kunstkulturquartier.de