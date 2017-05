ZDF-Küchenschlacht Finalistin organisierte Charity-Dinner in Nürnberg

Dabei waren einige Gäste von ihrer kulinarischen Benefizaktion so begeistert, dass sie den Spendentopf des Abends gleich mit 500 Euro anreicherten. Schließlich sammelte Nießlbeck 2.123,52 Euro, die jetzt in den Kindernotfond der Stadtmission Nürnberg eingehen. Mit diesem Fonds werden auch die Jungen und Mädchen aus dem Martin-Luther-Haus gefördert. „Unseren Mitarbeitenden begegnen immer wieder Notlagen, in denen schnelle, unbürokratische Unterstützung gebraucht wird. Oft sind das einfache Alltagsanschaffungen oder ein Zuschuss für den Klassenausflug“, erklärt Christian Debebe, stellvertretender Leiter des Jugendhilfeverbundes Martin-Luther-Haus der Stadtmission. Mit den Spendengeldern aus dem Kindernotfonds könnten solche Löcher gestopft werden.Nießlbeck kennt diese Notlagen: Als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes ist sie selbst seit Jahren an Förderschulen tätig. So auch an der Martin-Luther-Schule, wo sie einige ergreifende Begegnungen mit benachteiligten Kindern gemacht hat. Dabei reifte auch ihr Wunsch, sich mit einer Spendenaktion für diese Kinder einzusetzen.Für die Spenden und die großartige Werbung, die Gisela Nießlbeck mit ihren Charity-Dinnern für die Kinder-und Jugendhilfe des Martin-Luther-Hauses gemacht hat, sagte Christian Debebe der Nürnberger Amateur-Köchin ein „herzliches Dankeschön im Namen der gesamten Stadtmission“.Sein Dank galt auch dem Eigentümer der Bar und Charity-Location „achtzehn97“, Hendrik Biehl. Biehl und Nießlbeck hatten sich vor einigen Jahren kennengelernt, nachdem sie beide bei der VOX-Show „Das perfekte Dinner“ teilgenommen hatten.