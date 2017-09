Zum ersten Mal in Nürnberg: Lifestyle-Markt „Deine eigenART“

Unikate statt Massenware am 1. Oktober 2017 im Löwensaal



NÜRNBERG (pm/nf) - Der Lifestyle-Markt „Deine eigenART“ gastiert erstmalig in Nürnberg. Am 1. Oktober verwandelt sich der Löwensaal in ein kleines Paradies zum Shoppen, Stöbern und Entdecken.

Wer auf der Suche nach einer individuellen Geschenkidee oder etwas Besonderem für sich selbst ist, der wird beim Lifestyle-Markt „Deine eigenART“ fündig. Kreative und Designer bieten im Löwensaal Unikate aller Art an. Ob selbstgefertigter Schmuck, ausgefallene Möbelstücke, Designerkleidung, kulinarische Köstlichkeiten, Upcycling-Produkte oder handgemachtes Kinderspielzeug – „Deine eigenART“ ist ein kleines Universum an Do-it-Yourself-Produkten.Mit dabei ist unter anderem „Frau B.“. Sie zaubert in ihrem Ideenatelier Kleinigkeiten, Nettigkeiten und Besonderheiten für jedermanns Lieblingsmenschen. Mit viel Liebe zum Detail werden Post- und Grußkarten, Buttons, Kalender, Drucke, Holzbilder und viele weitere Ideen hergestellt - natürlich zu hundert Prozent selbstgemacht. Bei „JuliaPilot“ liegt der Schwerpunkt in der Nachhaltigkeit: Hier bekommt man schöne Designprodukte, die im Einklang mit der Natur hergestellt wurden. Clevere Schmuckdesigns aus ressourcenschonender Herstellung mit geringem ökologischen Fußabdruck und nachhaltiger Verpackung stehen hier im Vordergrund.Besonderes Highlight ist der „FASHION EXCHANGE“-Pop-up-Store. Rund 20 Modedesigner aus ganz Deutschland präsentieren ihre neusten Kreationen – hochwertige Kleidungsstücke und Accessoires, die in kleinen Kollektionen überwiegend in Deutschland und Europa gefertigt werden. Die Besucher finden hier nachhaltig hergestellte und bezahlbare Designermode, die nicht von der Stange ist.Im Löwensaal können die Besucher nicht nur an den Verkaufsständen stöbern und mit den Ausstellern ins Gespräch kommen, sondern auch ihren Gaumen verwöhnen: Denn für einen weiteren Höhepunkt auf dem Markt sorgen diverse Streetfood-Stände, die sich durch kulinarische Vielfalt auszeichnen und zum Probieren einladen.Interessierte Aussteller können sich unter www.deine-eigenart.de über alle Einzelheiten informieren und für den Markt bewerben.„Deine eigenART“ in NürnbergSonntag, den 1.10.2017 von 11 bis 17 Uhr, Löwensaal, Schmausenbuckstraße 166, 90480 Nürnberg. Eintritt: 5 Euro/ermäßigt 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei .