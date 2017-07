Zum Saisonstart: Clubfans haben endlich ihr Max Morlock Stadion

Also hat es rechtzeitig zum Saisonstart geklappt, bestimmt ein gutes Omen. Der neue Schriftzug mit dem stilisierten Kopfbild von Max Morlock prangt stolz am Eingang zum Stadion. Auch Christian Vogel setzt darauf, dass das deutlich sichtbare Logo (64 Schilder im Stadtgebiet, eines folgt auf der Autobahn) ein deutlicher Ansporn für die Clubspieler ist. An der Crowfundung Aktion der Consorsbank haben sich 4.000 Fans beteiligt, 350.000 Euro gespendet. Die Consorsbank lässt sich die Aktion gut 3,2 Millionen Euro kosten. Gut investiert? Kai Friedrich (Vorstandsvorsitzender Consorsbank) sieht es positiv. Die Aktion hat viele Menschen erreicht. ,,Das ist alles sehr emotional. Zufrieden bin ich erst, wenn der 1. FCN in der ersten Liga spielt.“ Und dann am besten, so Friedrichs, gegen seinen anderen Lieblingsverein, den 1. FC Bayern.