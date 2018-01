Zur Spielwarenmesse: Szene der Modellstraßenbahnfreunde trifft sich im Historischen Straßenbahndepot St. Peter

NÜRNBERG (pm/nf) - Nach einer kurzen Winterpause öffnet das Historische Straßenbahndepot St. Peter der VAG Nürnberg am kommenden Wochenende, 3. und 4. Februar 2018 erstmals in diesem Jahr seine Tore. Ausstellungsstücke aus 137 Jahren Nahverkehr in Nürnberg und Rundfahrten mit den Oldtimer-Straßenbahnen warten in der Schloßstraße 1 auf Besucher.

Aber nicht nur das: Parallel zur Spielwarenmesse findet im Tagungsraum des Depots das Treffen der deutschsprachigen Sektion der ,,Tramway and Light Railway Society" (TLRS) statt.Unter dem Motto ,,ÖPNV und Modell" präsentieren Modellbahnfreunde zahlreiche Anlagen, Dioramen und Fahrzeugmodelle in verschiedenen Baugrößen und Ausführungen.Mitglieder des Vereins der Freunde der Nürnberg-Fürther Straßenbahn e.V. bieten zudem auf Wunsch thematisch passende, kostenlose Führungen durch das Straßenbahndepot an. Interessierte Besucher mögen sich hierfür an der Depotkasse melden.Am Samstagabend, 3. Februar, um 18.00 Uhr treffen sich die Modellstraßenbahner dann zu einem Workshop zum Schwerpunktthema ,,Straßenbahnen der Welt". Dabei werden auch Neuigkeiten der Spielwarenmesse 2018 in Form eines virtuellen Messerundgangs vorgestellt.Wer lieber mit den Originalen fährt, auf den warten die Züge der historischen Burgringlinie 15. Sie sind am kommenden Wochenende auf ihrer Stammstrecke um den Burgring unterwegs. Die Fahrten starten ab 10.00 bis 17.00 Uhr stündlich am Historischen Straßenbahndepot St. Peter sowie zwischen 10.35 und 16.35 Uhr, ebenfalls im Stundentakt, am Nürnberger Hauptbahnhof. Um mitfahren zu können, ist beim Schaffner ein Fahrschein für 9,00 Euro für Erwachsene oder für 5,50 Euro für Kinder zu lösen; Familienkarten kosten 19,50 Euro – inklusive freiem Eintritt in das Historische Straßenbahndepot.Das Historische Straßenbahndepot St. Peter mit seinem nostalgischen Straßaboh-Café ist am kommenden Samstag und Sonntag zwischen 10.00 und 17.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17.00 Uhr. Ohne Rundfahrt beträgt der Eintritt ins Historische Straßenbahndepot 6,00 Euro für Erwachsene und 3,00 Euro für Kinder bis 14 Jahre.