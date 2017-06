Zusätzliche Gewinnchance: Gold-Tickets für das DTM-Rennen am Norisring gewinnen

NÜRNBERG - Countdown: In wenigen Tagen startet das große DTM-Rennwochenende am Nürnberger Norisring. Vom 30. Juni bis 02. Juli werden bis zu 150.000 Motorsportfans an die Strecke am Dutzendteich kommen. Wer noch dabei sein möchte, für den gibt es hier eine weitere Gewinnchance auf 6 mal 2 Tickets für das Rennwochenende am Norisring!

Exklusive Gewinnchance auf Gold-Tickets

Das ganze Wochenende über warten zahlreiche Highlights auf die PS-Fans: Beim einzigen Stadtkurs der DTM ist der Zuschauer so nah dran, wie sonst nirgendwo. Aber auch abseits der Rennstrecke ist wieder ein grandioses Showprogramm geboten. Alle Events und Rennen finden sich in unserer Programmübersicht . Und natürlich wird auch die neu gewählte Miss Norisring 2017 mit von der Partie sein, für die noch bis 30. Juni gevotet werden kann Für alle, die noch keine Tickets haben, gibt es hier die Last Minute-Chance auf die absoluten Highlight-Tickets. Wir verlosen 6 mal 2 Tickets der Kategorie Gold für das gesamte Wochenende auf der Schöller-Tribüne. An der Verlosung nehmen alle teil, die sich bis spätestens 30. Juni 2017 09:00 Uhr für unseren MarktSpiegel-Newsletter anmelden. Der Newsletter wird einmal im Monat verschickt und versorgt euch mit den Veranstaltungs-Highlights der Region, interessanten Nachrichten, Freizeit-Tipps und natürlich zahlreichen Gewinn-Chancen. Eine Abmeldung vom Newsletter ist natürlich jederzeit möglich. Für die Registrierung zum Newsletter und damit die Teilnahme an der Verlosung der Gold-Tickets, einfach unterhalb dieses Beitrags die Email-Adresse eintragen (alternativ unter www.marktspiegel.de/newsletter ) und anschließend den Bestätigungslink anklicken. Teilnahmenschluss ist der 30. Juni 2017 um 09:00 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail am 30. Juni vormittags benachrichtigt, bitte unbedingt die E-Mails checken!