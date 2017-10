Zwei starke Teams: Airport Nürnberg und  Brose Bamberg werden Partner 

NÜRNBERG (pm/nf) - Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg baut sein Engagement für den regionalen Sport weiter aus: In der neuen Saison ist der Flughafen offizieller Partner des neunmaligen deutschen Basketball-Meisters Brose Bamberg. Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe und Brose Bamberg-Geschäftsführer Rolf Beyer unterzeichneten jetzt den Kooperationsvertrag.

Nach Partnerschaften mit dem 1.FCN, Greuther Fürth und dem HC Erlangen unterstützt der Airport Nürnberg nun auch Mannschaften im Basketball. Die Profis der Bundesligisten und Teilnehmer an der Turkish Airlines Euroleague, Brose Bamberg, sowie des Zweitligisten Nürnberg Falcons zählen zu den neuen Partnern.„Mit unserem Engagement bei Bambergs Basketballern möchten wir einen Beitrag zu der sportlichen Spitzenleistung dieses Vorzeigevereins leisten. Gleichzeitig ist es uns wichtig, unsere Funktion als Flughafen der Metropolregion auch in Bamberg zu verdeutlichen“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Brose Bamberg und der Albrecht Dürer Airport Nürnberg stehen beide für die positive Entwicklung der Metropolregion Nürnberg. Mit neun Meistertiteln in den vergangenen zwölf Jahren sind wir der nationale Taktgeber und erfolgreichste Sportverein, während der Airport mit seinem Passagierwachstum Rekorde feiert“, so Brose Bamberg Geschäftsführer Rolf Beyer.Die Kooperation spiegelt sich auch in gegenseitigen Werbeauftritten wider: Bereits seit dem Sommer zieren Brose Bamberg-Motive die Abflughalle 1, im Gegenzug zeigt der Flughafen Präsenz in der BROSE ARENA.Am Sonntag, 29. Oktober, präsentiert sich der Airport Nürnberg außerdem erstmals als „Sponsor of the Day“ bei der Partie Brose Bamberg gegen ALBA BERLIN.