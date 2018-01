67 neue VW e-Golf bei der N-ERGIE

NÜRNBERG (mask) – Die N-ERGIE Aktiengesellschaft macht einen weiteren großen Schritt bei der Elektrifizierung ihres Fuhrparks. In den vergangenen Wochen wurden die 67 bestellten Volkswagen e-Golf aus der Gläsernen Manufaktur in Dresden nach und nach am Standort in Sandreuth angeliefert.

Elektromobilität bei der N-ERGIE

Damit stehen den Mitarbeitern jetzt insgesamt über 100 Elektrofahrzeuge für Dienstfahrten zur Verfügung. Die Bestellung der neuen e-Golf erfolgte über die Autohausgruppe Feser-Graf.„Für ein Gelingen der Energiewende ist auch eine Neuausrichtung der Mobilität notwendig“, sagt Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft. „Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region und dem vermehrten Einsatz von Elektrofahrzeugen in unserem Fuhrpark verfolgen wir konsequent diesen Weg. Es freut mich sehr, dass uns die Feser-Graf Gruppe dabei unterstützt.“„Die Geschäftsbeziehung zwischen der N-ERGIE und der Feser-Graf Gruppe ist geprägt von einer jahrzehntelangen regionalen Partnerschaft“, erklärt Uwe Feser, Gesellschafter der Feser-Graf Gruppe. „Wir freuen uns sehr, den Wandel in die innovative Elektromobilität der N-ERGIE mit Know-how und Produkten unseres Hauses begleiten zu dürfen.“ Die neuen Fahrzeuge sind rein elektrische VW e-Golf der neuesten Generation und haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Der Großteil wird an den Standorten der N-ERGIE in Nürnberg eingesetzt. Dafür hat sie die Stellplätze mit der nötigen Ladeinfrastruktur ausgestattet.Elektromobilität trägt zum Erreichen der Klimaschutzziele bei und stärkt aufgrund ihrer Speicher- und Ladestruktur gleichzeitig eine dezentral ausgerichtete Energiewende. Deshalb ist die Förderung der Elektromobilität fest in der Konzernstrategie der N-ERGIE verankert.Neben der Elektrifizierung des Fuhrparks und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur bietet die N-ERGIE auch eine Ladelösung für zuhause an, ein Komplettpaket bestehend aus Wandladestation, Installation und Ökostrom-Tarif.