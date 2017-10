Abschied: Letzter airberlin-Flug von Nürnberg nach Berlin-Tegel!

NÜRNBERG (pm/nf) - Am Freitag, 27. Oktober 2017, endeten 39 Jahre Luftfahrtgeschichte mit airberlin – die Nummer 2 des deutschen Marktes scheidet aus. Um 19.15 Uhr startete der letzte airberlin-Flug mit 52 Passagieren von Nürnberg nach Berlin-Tegel. Die emotionale Verabschiedung in unserer Bildergalerie.

Der Airport Nürnberg sagt danke zu einem langjährigen, treuen Partner. Erstmals tauchte „Air Berlin“ im Nürnberger Winterflugplan 1991/1992 auf. Der erste Flug fand am 2. November 1991 nach Las Palmas/Gran Canaria statt. Zum Sommerflugplan 1992 wurde bereits eine Maschine in Nürnberg stationiert. Den Höhepunkt bildete in den 2000er-Jahren das airberlin-Drehkreuz mit bis zu 22 Flugzeugen, fast 1 Million Umsteige-Passagieren und gesamt knapp 2,5 Millionen Fluggästen im Jahr 2008.NUE wird Dich vermissen, airberlin!