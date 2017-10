Anmeldung für neue Kita in Gostenhof

NÜRNBERG - In einem denkmalgeschützten Gebäude in der Rothenburger Straße 45 entsteht eine große städtische Kindertageseinrichtung mit integriertem Familienzentrum. Nach Fertigstellung des Umbaus bietet das Jugendamt im Stadtteil Gostenhof 24 neue Krippen- und 25 neue Kindergartenplätze an.

Der Kinderhort, der bereits in diesem Gebäudekomplex untergebracht war, ist vorübergehend ausgelagert worden und zieht nach Abschluss der Bauarbeiten zurück. Er hat Platz für 75 Schulkinder. Eltern können ihre Kinder für Plätze in der Kinderkrippe und im Kindergarten anmelden am Freitag, 20. Oktober 2017, von 13.30 bis18 Uhr und am Montag, 23. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Erdgeschoss der zum Gebäudekomplex gehörenden Knauerschule, Knauerstraße 20.Die für Mitte April 2018 geplante Eröffnung der Kindertageseinrichtung ist abhängig von einer fristgerechten Fertigstellung der Baumaßnahme. Deshalb kann das Jugendamt einen definitiven Eröffnungstermin erst im März 2018 mitteilen.Weitere Informationen zur Anmeldung gibt das Jugendamt unter den Telefonnummern 09 11 /2 31-66 91 oder 09 11 / 2 31-41 05.