Bahnhofsplatz wieder offen: Stadt spendiert Lebkuchen für die Geduld!

NÜRNBERG (pm/nf) - Nach 212 Tagen ist der Umbau des Bahnhofsplatzes abgeschlossen.

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly sowie Bürgermeister und erster Werkleiter des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör), Christian Vogel, eröffnen den neugestalteten Platz am Dienstag, 21. November 2017, um 11.30 Uhr am Bahnhofsplatz, Als kleines Dankeschön für die Geduld aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verteilen Sör-Beschäftigte 500 Lebkuchen und Zimtsterne an Passantinnen und Passanten.