Bülent Ceylan und XXXLutz spenden an Kinderhaus MIO in Nürnberg

NÜRNBERG (pm/nf) - Comedian Bülent Ceylan und XXXLutz haben wenige Tage vor Heiligabend Kinderaugen zum Leuchten gebracht und bundesweit mit insgesamt 50.000 Euro „Kindergärten in Not“ kurzerhand unter die Arme gegriffen – mehrere hundert Kindertageseinrichtungen, die mit akuten Problemen zu kämpfen haben und die dringend Hilfe benötigen, hatten sich an der Aktion der XXXLutz Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl und der Bülent Ceylan für Kinder Stiftung beworben. Eine Jury unter Vorsitz des Bambi-Preisträgers aus Mannheim hatte alle Einsendungen bewertet und zehn „Kindergärten in Not“ mit der unbürokratischen Soforthilfe ausgewählt.

Am XXXLutz Standort in Nürnberg ging der Scheck in Höhe von 5.000 Euro an das Kinderhaus MIO aus Nürnberg. Geld, das dazu dient, um die untragbare Toiletten- und Garderobensituation zu lösen. „Wir reden gerade in der Vorweihnachtszeit von dringend benötigter Hilfe auf der ganzen Welt, doch meistens liegen die Probleme direkt vor unserer Haustüre“, sagte XXXLutz Hausleiterin Dagmar Hähnlein Meyer bei der Scheckübergabe in Nürnberg: „Diese Aktion unterstreicht einmal mehr, wie dringlich die Probleme in der Nachbarschaft sind. Wir wollen gemeinsam mit Bülent Ceylan dafür sorgen, dass wir punktuell schnell und unbürokratisch helfen. Das Geld ist beim Kinderhaus MIO bestens aufgehoben, wie der aktuelle Fall zeigt.“Pate Bülent Ceylan: „Wenn man Erfolg im Leben hat, will man auch etwas zurückgeben – wer in die Augen der Kinder blickt, weiß, dass diese Hilfe bei den Kindergärten dringend benötigt wird und dazu beiträgt, dass wir in den bisweilen doch sehr grauen Alltag der Kinder etwas Farbe bringen können.“Die Hilfsaktion für Kindergärten in Not ist der Startschuss einer lang angelegten Kooperation von XXXLutz mit der Bülent Ceylan für Kinder Stiftung, die der Comedian erst vor wenigen Monaten ins Leben gerufen hat: „Ich bin sehr stolz, dass meine Stiftung mit XXXLutz den ersten Partner gefunden hat, mit dem wir Hand in Hand gehen, um Kindern auf ganz unterschiedliche Art zu helfen. Wir haben das nicht einfach so gemacht, sondern uns sehr lange ausgetauscht und dabei schnell gemerkt, dass es uns eine Herzensangelegenheit ist, anderen an unseren wirtschaftlichen Erfolgen teilhaben zu lassen. Das sind beste Voraussetzungen für eine lange Partnerschaft im Zeichen der Hilfe. Der jetzt erfolgte Startschuss war eine tolle Sache!“