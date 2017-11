Das Brehm.mobil rollt weiter!

NÜRNBERG (pm/nf) - Kürzlich war es soweit: Das Brehm.mobil war wieder unterwegs. Zum ersten Mal nach seiner Wahl zum Bundestagsabgeordneten machte Sebastian Brehm mit seinem Team in der Nürnberger Altstadt halt, um in einer mobilen Bürgersprechstunde den Kontakt zu den Menschen vor Ort zu halten. Mit Kaffee und alkoholfreiem Punsch im Ausschank nutzten viele Nürnbergerinnen und Nürnberger die Möglichkeit, mit ihrem Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen.

„Der große und positive Zuspruch an diesem Nachmittag zeigt mir, wie wichtig es ist, ständig mit den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis im Gespräch zu sein“, resümiert Sebastian Brehm die Veranstaltung. In der Tat zeigten sich die Menschen teils sehr überrascht, dass das Brehm.mobil schon wieder auf Nürnbergs Straßen unterwegs ist. Künftig wird das Brehm.mobil einmal im Monat an wechselnden Standorten im Wahlkreis Nürnberg-Nord Station machen.Nähere Infos dazu unter sebastianbrehm.de oder auf facebook unter sebastianbrehm.Der nächste Termin ist am Mittwoch, 20. Dezember 201, zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Moritzbergstraße 48 in Laufamholz.