Delegation aus Nürnbergs Partnerstadt Shenzen wirbt um bayerische Unternehmen

„Die Messe unterstreicht die Bedeutung Shenzhens als Powerhouse für Forschung und Innovation in China“, so IHK-Präsident Dirk von Vopelius bei einem Unternehmerforum im Nürnberger Le Meridien Grand Hotel. Chen Biao, Vizebürgermeister von Shenzhen und Vizepräsident der China Hi- Tech Fair, bekräftigte vor den rund 150 Teilnehmern, dass die Stadt diese Position noch ausbauen wolle. Dafür stehe u. a. auch der Neubau der neuen Messehalle auf dem Messegelände in Shenzhen: Sie werde die weltweit größte Halle ihrer Art sein und solle im Jahr 2018 erstmals für die China Hi-Tech Fair genutzt werden.Der Freistaat Bayern wird auch in diesem Jahr wieder mit einem Gemeinschaftsstand auf der China Hi-Tech Fair vertreten sein. Das Spektrum der Messe umfasst u.a. Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Informationstechnologie sowie Energie- und Umwelttechnik. Organisiert wird der Gemeinschaftsstand von Bayern International sowie von der NürnbergMesse und der IHK Nürnberg für Mittelfranken.