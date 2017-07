Die Rappelkiste in der Klinik Hallerwiese erstrahlt in neuem Glanz

Dank zweier Spenden vom Freundeskreis Klinik Hallerwiese und dem Zentrum Aktiver Bürger in Höhe von jeweils 800 Euro sowie dem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz von sechs Novartis-Mitarbeiterinnen konnte die Rappelkiste in den frisch renovierten Raum auf der Station A02 der Klinik Hallerwiese ziehen. Die Rappelkiste ist das Betreuungsangebot der Klinik Hallerwiese und Cnopf’schen Kinderklinik für Geschwisterkinder. Solange die Eltern auf der Wochenstation oder auf den Stationen der Kinderklinik einen Besuch machen, können die Geschwisterkinder das Spielezimmer nutzen. Sie finden dort ein Bällebad, Motorikspielzeug, Stofftiere, Rutschautos, aber auch Mal- und Bastelzubehör. Die Rappelkiste ist in der Regel montags bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet.