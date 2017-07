EU-Städtevergleich: Nürnberg stark bei Kultur und Kreativität

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas dazu: „Der Wirtschaftsstandort Nürnberg kann mit kreativer Innovationskraft und Kultur punkten. Wir sind ‚Heimat für Kreative‘. Das wirkt sich positiv verstärkend auf die Entwicklung der Wirtschaft in der gesamten Metropolregion aus. Kreativität ist ein entscheidender Faktor für die Innovationsfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts. Und wo es kreative Köpfe gibt, werden weitere kreative Köpfe angezogen. Deshalb wollen wir das Ökosystem für die Kultur- und Kreativwirtschaft in unserer Region weiterentwickeln.“Der Städtevergleich mit dem englischen Originaltitel „Cultural and Creative Cities Monitor“ erfasste 168 Städte in verschiedenen Größenklassen in 30 europäischen Ländern. Ausgewertet wurden insgesamt 29 statistische Indikatoren in den drei Kategorien Kulturelle Dynamik, Kreativwirtschaft und Kulturumfeld. Die Untersuchung soll alle zwei Jahre aktualisiert werden.