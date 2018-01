Eurofighter kam zu Übungszwecken



NÜRNBERG (pm/nf) - Ein Eurofighter der Bundeswehr kam heute zu Übungszwecken nach Nürnberg. Grund dafür war eine Schulungsmaßnahme der Flughafenfeuerwehr, die Übungsmöglichkeiten an vielen Luftfahrzeugen wahrnimmt.

Das Jagdflugzeug kommt vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau, die den süddeutschen Luftraum schützen. Der Eurofighter fliegt zweifache Schallgeschwindigkeit und brauchte für die Strecke nach Nürnberg nur etwa zehn Minuten, also rund ein Achtel der Fahrzeit mit dem Auto. Zurzeit sind rund 140 Eurofighter in Deutschland im Einsatz.