NÜRNBERG (pm/nf) - Der Airport Nürnberg hat für heute, Dienstag, 19. Dezember 2017, in der Zeit von 11.45 Uhr bis ca. 13.00 Uhr eine Übung angesetzt. Geprobt wird der Einsatz an einem in Flughafennähe liegenden Hotel.

Damit die Übung unter möglichst realistischen Bedingungen abläuft, wird die Flughafenfeuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn anfahren. Die Übung findet ausschließlich im öffentlichen Bereich statt. Der Flugbetrieb wird durch die Übung nicht eingeschränkt.