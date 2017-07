Freundeskreis Hallerwiese: Eva Schoenauer löst Günter Gloser ab

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Freundeskreises Klinik Hallerwiese e. V. stand die turnusgemäße Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Zur Wahl für das sechsköpfige Gremium stellten sich drei bisherige Vorstandsmitglieder sowie drei neue Kandidaten. Alle Kandidaten wurden ohne Gegenstimmen in ihre Ämter gewählt. Zum neugewählten Vorstand zählen Eva Schoenauer als 1. Vorsitzende und Prof. Dr. Franz Kainer als 2. Vorsitzender. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Susanne Radloff, Kassier des Vereins ist Detlef Ullmann und als Beisitzer wurden Monika Rödl-Kastl und Ulrich Willmer gewählt.Als erste Amtshandlung dankte die neue 1. Vorsitzende Eva Schoenauer den ausscheidenden Vorständen, Dagmar Schuchardt, Eva Herzle und Günter Gloser, für ihre langjährige engagierte Arbeit für den Verein. Ziel des 55 Mitglieder starken Vereins ist die Förderung und Stärkung der Klinik Hallerwiese, sodass diese ihre gemeinnützigen Aufgaben erfüllen kann. Der Verein unterstützt finanziell zum Beispiel besondere Projekte, die nicht durch öffentliche Gelder oder die Krankenkassen finanziert werden. So konnte, dank mehrerer Spenden in den vergangenen Jahren, an der Klinik Hallerwiese ein Trainingscenter für medizinische Notfälle eingerichtet werden, in dem Notfallsituationen für alle medizinischen Fachbereiche simuliert werden können.