Frischgebackene Miss Franken Classic freut sich über vorweihnachtlichen Einkaufsgutschein von Höffner

NÜRNBERG/FÜRTH (nf) - Da kann sich unsere frischgebackene Miss Franken Classic 2018 kurz vor Weihnachten noch einen tollen Wunsch erfüllen!

Gestern überreichte Möbel Höffner-Chefin Simone Leuchauer (Hausleiterin Möbel Höffner in Fürth) einen Einkaufs-Gutschein im Wert von 250 Euro an Diana Lisak. Einen zweiten Gutschein im Wert von 150 Euro bekommt die zweite Siegerin der Miss Franken Classic Wahl Antonia Einzinger, die leider bei der festlichen Übergabe im glitzernd-weihnachtlichen Ambiente bei Höffner nicht dabei sein konnte. Höffner war einer der Partner der Miss Franken Classic 2018 und überraschte die Mädchen mit den Shopping-Gutscheinen. Diana Lisak: ,,Ich freue mich total! Was ich mir aussuchen werde, weiß ich noch gar nicht, aber ich glaube, meine Mama hat auch noch einen Wunsch!"