Früher Saisonstart 2017: Spargelanstich im Nürnberger Knoblauchsland

Die Spargelbauern hoffen auf eine gute Ernte, denn die Nachfrage nach dem weißen Gold steigt beständig. Gut auch, dass über 80 Prozent des Spargels aus heimischer Produktion stammen - typischerweise aus unserem Knoblauchsland. Die Flächen für den Anbau wachsen stetig. Große Nachfrage sowie wachsendes regionales Bewusstsein stehen bei den fränkischen Kunden im Vordergrund, weiß Horst Krehn, Landwirtschaftsdirektor beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Beim Preis für Spargel in bester Qualität müssen die Kunden zwischen acht und neun Euro pro Kilogramm rechnen.Das sollte den Verbrauchern ihre Gesundheit wert sein. Nicht von ungefähr kommt daher der botanische Name „Asparagus officinalis“. Der Zusatz ist ein Hinweis auf seine Verwendung als Arznei- oder Heilmitel. Noch im vorigen Jahrhundert wurde Spargel im amtlichen Arzneibuch als Heilpflanze geführt und musste in Apotheken vorrätig sein. Auch in der modernen Ernährungswissenschaft gilt Spargel als besonders empfehlenswertes Gemüse. Spargel macht satt, ohne kalorisch zu Buche zu schlagen – der ideale Fitmacher in einer Frühlingsdiät.Wussten Sie, dass Spargel zu etwa 95 Prozent aus Wasser besteht? Da er gleichzeitig wenig Eiweiß, Kohlenhydrate und kein Fett enthält, ist er sehr kalorienarm. Andererseits ist eine Spargelportion aufgrund des hohen Anteils an unverdaulichen Fasern sehr ballaststoffreich. Ballaststoffe regen die Verdauungstätigkeit an und unterstützen damit die bei Schlankheitskuren so wichtige Darmentgiftung. Damit ist Spargel auch für Diabetiker in jeder Beziehung ein geeigneter Genuss. Wie alle Gemüsearten enthält Spargel kein Cholesterin, kann also den oftmals mit Übergewicht einhergehenden erhöhten Blutcholesterinspiegel (LDL-Cholesterin) günstig beeinflussen. Allerdings sollten dann auf fett- beziehungsweise cholesterinreiche Soßen und Beilagen verzichtet werden.Das königliche Gemüse erfordert viel Fingerspitzengefühl – nicht nur bei der Ernte, sondern auch in der Küche. Frisch gestochen und am selben Tag zubereitet lautet die wichtigste Regel für die Zubereitung des edlen Gemüses. Die Frische lässt sich mit allen Sinnen testen: Die Stangen sind prall und glänzend, lassen sich leicht brechen und quietschen, wenn sie gegeneinander gerieben werden. Die Schnittenden sind glatt und feucht, der Saft frischen Spargels verströmt einen angenehm aromatischen Duft. Der nach Handelsklassen sortiert weiße Spargel ist erstklassig (Klasse Extra), wenn er 17 bis 22 cm lang ist, gleichmäßig gerade gewachsen ist und feste, geschlossene Spitzen hat.Erntefrischer Spargel lässt sich in feuchte Tücher gewickelt zwei bis drei Tage im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren. Weißer Spargel sollte immer großzügig geschält werden, und zwar, indem man mit dem Messer - besser noch mit einem speziellen Spargelschäler - unterhalb der Köpfe ansetzt und nach unten hin dicker schält. Schalen und Endstücke, die ebenfalls abgeschnitten werden müssen, sind kein Abfall, sondern lassen sich gut verwerten, beispielsweise als Spargelcremesuppe.