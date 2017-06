Frühsommerwetter macht Spaß – lässt aber auch die Ozonwerte ansteigen

Bei einem Ozontag überschreitet der Ozon-Messwert, gemittelt über acht Stunden, die Schwelle von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m3) Luft. Als Zielwert sind gemäß der 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung (39. BImSchV) höchstens 25 Ozontage im Kalenderjahr benannt. Der höchste achtstündige Mittelwert wurde am Montag, 29. Mai 2017, an der Station Flughafen ermittelt. Er lag bei 147 μg/m3. An diesem Tag erreichte die Lufttemperatur mit 34 Grad Celsius am Jakobsplatz das bisherige Maximum des Jahres 2017. Die bisher höchste Ozon-Konzentration des Jahres (als Stundenmittelwert) wurde am Flughafen mit 163 μg/m3 gemessen. Sie lag damit – jahreszeitlich bedingt – noch unter dem Informationsschwellenwert der 39. BImSchV von 180 μg/m3.Sollte der Informationsschwellenwert an einer städtischen Luftgüte- Messstation überschritten werden, so ist für registrierte Bürgerinnen und Bürger eine Benachrichtigung per E-Mail über die im Vorjahr durch das Umweltreferat eingerichtete „Ozon-Infomail“ möglich. Die Eintragung in die Benachrichtigungsliste ist unter der Webadresse www.umweltdaten.nuernberg.de jederzeit möglich. Auf der genannten Webseite sind auch die aktuellen Ozonmesswerte online einsehbar.Zusätzlich gibt es bei der Stadt Nürnberg den Service des automatischen Telefonansagediensts der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN): Unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-20 50 können die stündlich aktualisierten Ozon-Messwerte der Messstationen am Jakobsplatz und am Flughafen Nürnberg abgefragt werden.