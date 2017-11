Für 50 Leute! MarktSpiegel verlost Weihnachtsfeier in der Winterhütte am Airport

NÜRNBERG (mask) – Vorweihnachtszeit. Alle feiern, essen, trinken und sind glücklich. Alle? NEIN! Immer mehr Firmenchefs streichen ihren Mitarbeitern aus Kostengründen die Weihnachtsfeier, immer weniger Vereine können sich von ihren schmalen Mitgliedsbeiträgen die adventliche Sause leisten. DAGEGEN HABEN WIR WAS! Der MarktSpiegel spendiert Euch Eure Mega-Weihnachtsfeier – für bis zu 50 Leute.

Feierlaune bekommen? So seid Ihr dabei:

Das gab's noch nie: Egal ob als komplette Firma, Abteilung, Tennis-Club, Damenstammtisch, Malle-Reisegruppe oder Arztpraxis – alle können bei uns mitmachen und gewinnen. Nach 100 Plätzen im Palazzo von Starkoch Alexander Herrmann hauen wir schon wieder so richtig einen raus!Schauplatz diesmal: die fünf urig-kultigenam Airport.Die Hausherren und Hütten-Chefshaben 28 Tage aufgebaut, werden in sechs Wochen Spielzeit mehr als 12.000 Gäste glücklich machen. Dietz verspricht den MarktSpiegel-Gewinnern einzigartiges Ambiente: ,,Ihr genießt vorweihnachtliche Stimmung in unserer Heidi-Alm, Peter-Alm, Großvater-Alm oder Ziegen-Alm und im Stadl. Eine Runde auf unserem Glühweinkarussell zu Beginn, dazu einen Glühwein am offenen Feuer, anschließend ein Spiel auf der Eisstockbahn. Lasst Euch mit unserem Hütt‘n-Buffet kulinarisch verwöhnen – kombiniert mit einer ausgesuchten Getränkeauswahl, die keine Wünsche offen lässt. Feiert im alpenländischen Stil mit unserem Trio Team Alpin. Und natürlich darf eine original Après-Party im Stadl nicht fehlen." Und alles ohne einen einzigen Cent dafür hinzulegen. Da freut sich auch der Chef...Für die Weihnachtsfeier am(Einlass zum Glühweinempfang 18 Uhr) verlost der MarktSpiegel exklusiv 50 Plätze in der ,,Winterhütte" am Airport! Auf die Gewinner warten 5 Stunden Gaudi, Buffet & Getränke! Einfachste Teilnahme: Direkt hier im Beitrag auf "Mitmachen" klicken. Oder eine Postkarte an MarktSpiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg, Kennwort „Winterhütte“. Oder E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de , bitte "Winterhütte" in die Betreffzeile! Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2017. Bei Facebook könnt Ihr auch mitmachen. Hierfür muss der Gewinnspiel-Post auf der MarktSpiegel-Seite bis spätestens 10. Dezember kommentiert werden. Wichtig: Bitte angeben, wie viele Mitarbeiter oder Kollegen die Firma/der Verein hat. Teilnahme ist ab 2 Personen möglich, maximal sind's 50. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.