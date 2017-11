Gala im Maritim: Schöne Diana ist die neue Miss Franken Classic 2018!

Die 17 Jahre alte Schülerin Diana Lisak hat sich die Krone geschnappt!



NÜRNBERG (nf) - Models, Fashion, Show, der Live-Auftritt von ,,Face meets Voice" (John Davis und Fabrice Morvan) und natürlich die Wahl der neuen Miss Franken Classic 2018 - das war das Rezept für einen ausverkauften Gala-Abend im Maritim Hotel Nürnberg.

Und sie hat es geschafft: Diana Lisak (17, Schülerin) ist zur schönsten Fränkin gekürt worden. Die amtierende Miss Franken Classic Alicia Blut überreichte ihre Krone an die blonde Diana. Marie-Luise Cawi, Agentur-Chefin und Veranstalterin der Miss Franken Classic, ist stolz wie Bolle auf ihre Mädchen! Zweitplazierte ist Antonia Einzinger (18), dritte Siegerin Lisa Siegert (23), frisch gewählte Miss Beauty wurde Fationa Draga (20).Große Freude bei Diana: ,,Als Miss Franken Classic muss man nicht nur gut aussehen, sondern auch sich selbst und vor allem unsere Region repräsentieren können." Bei der Miss Franken Classic 2018 dreht sich übrigens alles um das Thema Ernährung und Sport: ,,Ich tanze leidenschaftlich gerne Ballett und gehe zum Ausgleich ins Fitnessstudio. Da ich so viel Sport treibe ist die richtige Ernährung umso wichtiger, deswegen koche ich sehr gerne und backe ab und zu." Viel Zeit wird Diana nicht mehr für ihre Hobbys haben, auf die Siegerin und die Erstplatzierten warten nicht nur professionelle Fotoshootings, sondern auch die Teilnahme an Modenschauen und offiziellen Terminen in der Metropolregion.