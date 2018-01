IG Metall Kundgebung bremst die Buslinien aus

Insbesondere die Buslinie 65 (Röthenbach – Nordostbahnhof) ist betroffen



NÜRNBERG (pm/nf) - Morgen, Donnerstag, 11. Januar 2018, findet von circa 10 bis 12 Uhr im Bereich Franken- und Markgrafenstraße eine Kundgebung der IG Metall statt. Die Frankenstraße wird nach der Einmündung Pillenreuther Straße für den Straßenverkehr gesperrt. Auch Busse der VAG sind betroffen.

Bereits ab 9.15 Uhr starten drei Gruppen von ihren Arbeitsstätten zum Kundgebungsplatz. Solange sich die Teilnehmer auf dem Weg zur Kundgebung befinden, kann es für die Linie 58 (Frankenstraße – Wacholderweg) zwischen Maybachstraße und Vogelweiherstraße zu kurzfristigen Behinderungen kommen. Von circa 9.00 bis 12.30 Uhr werden die Ulmen- und Frankenstraße zwischen Dianaplatz und Einmündung Pillenreuther Straße für den Individualverkehr gesperrt.Die Busse der Linie 65 (Röthenbach – Nordostbahnhof) fahren dann ab der Haltestelle Maybachstraße über Dianaplatz, Gibitzenhof-, Pfälzer-, Markgrafen-, Schwaben- und Gugelstraße zur Haltestelle Frankenstraße. Die Haltestelle Vogelweiherstraße kann nicht angefahren werden.Sobald die Teilnehmer am Ort der Kundgebung angekommen sind, ändert sich die Umleitung. Die Linie 65 darf dann die Sperre am Dianaplatz passieren und die Busse fahren die Route über Vogelweiher- und Pfälzerstraße und weiter auf der Umleitungsstrecke bis Frankenstraße. Die Haltestellen Markgrafen- und Lothringer Straße können während die- ser Zeit nicht angefahren werden.Am Dianaplatz wird die Haltestelle der Linie 68 (Gustav-Adolf-Straße – Langwasser Mitte) Richtung Gustav-Adolf-Straße bedient. An der Lothringer Straße halten die Busse ersatzweise an der Straßenbahnhaltestelle.Auch in Fahrtrichtung Röthenbach leitet die VAG die Busse der Linie 65 um: Die Linie 65 darf die Sperre in der Frankenstraße passieren und fährt daher ab der Haltestelle Frankenstraße über Franken-, Gugel-, Schwaben-, Pfälzer- und Gibitzenhofstraße zur Haltestelle Dianaplatz. Die Haltestellen Lothringer Straße, Markgrafen- und Vogelweiherstraße können nicht bedient werden. In der Gugelstraße halten die Busse an der Straßenbahnhaltestelle Lothringer Straße.Alle aktuellen Informationen zu den Umleitungen gibt es während der Kundgebung online unter vag.de. Allen, die persönliche Beratung benötigen, denen stehen die VAG- Mitarbeiter am Servicetelefon rund um die Uhr zur Verfügung: 0911 / 283-46 46.