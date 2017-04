Im Herzen Europa(s): Abstimmung zum EU-Bürgerdialog

Der EU-Bürgerdialog ist Teil des Programms „Im Herzen Europa(s): Nürnberg und die EU“. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können mitmachen. Die Abstimmung läuft noch bis zum Montag, 24. April 2017. Folgende Themenvorschläge stehen zur Auswahl:1. Eine demokratische EU – Transparenz, Mitbestimmung, Legitimation! 2. Europäische Asyl- und Migrationspolitik3. Soziales Europa: Was tut die EU für den sozialen Zusammenhalt?4. Anderes Thema nach WunschUnter dem letzten Punkt können auch andere Themen und Vorschläge eingebracht werden, sie müssen jedoch einen Bezug zur Europäischen Union haben. Das Europabüro der Stadt Nürnberg bittet um Zusendung der Themenwünsche per E-Mail an eu-buero@stadt.nuernberg.de (Betreff: EU-Bürgerdialog). Zuschriften per Post sind ebenfalls bis Montag, 24. April 2017, möglich: Europabüro der Stadt Nürnberg, Wirtschaftsrathaus, Theresienstraße 9, 90403 Nürnberg.Mehr zum Thema hier