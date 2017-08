Kampf gegen die Cyberkriminalität: Bayerische Polizei sucht IT-Fachkräfte

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stellt neue Werbeoffensive vor: Rund 200 zusätzliche Stellen für IT-Fachkräfte geschaffen - Einzigartige Bandbreite an spannenden Tätigkeiten für IT-Professionals



NÜRNBERG (pm/nf) - Die Bayerische Polizei rüstet weiter auf: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat heute in Nürnberg eine neue Werbeoffensive gestartet, die auf IT-Spezialisten abzielt. ,,Wir haben für 2017 rund 200 zusätzliche Stellen für IT-Fachkräfte bei der Bayerischen Polizei geschaffen", erklärte Herrmann. Auch in den kommenden Jahren seien zusätzliche IT-Stellen bei der Bayerischen Polizei vorgesehen.

Damit könne die Bayerische Polizei ihre Spitzenstellung bei der Cybercrimebekämpfung weiter ausbauen und den IT-Betrieb noch stärker professionalisieren. ,,Deshalb brauchen wir langfristig genügend Bewerber, um die Besten für uns zu gewinnen", betonte Herrmann.Neben einem sicheren Arbeitsplatz und guten Karrierechancen bietet die Bayerische Polizei laut Herrmann vor allem auch eine einzigartige Bandbreite an spannenden Tätigkeiten. Außerdem gebe es viele Möglichkeiten, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Gesucht werden laut Herrmann 'IT-Professionals', 'IT-Forensiker' und 'IT-Kriminalisten'.Wie der Bayerische Innenminsiter Herrmann erklärte, hat die Bayerische Polizei bereits schon jetzt mehr als 300 Spezialisten im Kampf gegen Cyberkriminelle, die speziell aus- und fortgebildet sind. Außerdem kümmern sich zahlreiche weitere Beamtinnen und -beamte bei den Polizeidienststellen um einfach gelagerte Cyber-Delikte.Die Bayerische Polizei ist auf der Suche nach IT-Forensikern, die Verschlüsselungstechniken überwinden, Passwörter knacken und den 'Infektionsweg' von Viren und Trojanern ermitteln können. ,,Die IT-Forensiker sind unsere Experten, wenn es um die Analyse und Beweismittelsicherung bei Computern, Mobilgeräten und anderen EDV-Geräten geht", so der Minister. ,,Unsere IT-Forensiker gehen auf die Suche nach den 'Netzwerkspuren' der Täter." Dabei gehe es nicht nur um Fälle der 'Cybercrime', sondern um nahezu alle Deliktsbereiche, in denen digitale Spuren eine Rolle spielen. Die Bandbreite reiche von Wohnungseinbruchsdiebstahl über Gewalt- und Sexualdelikte bis hin zu Mord und Terrorismus.Eine ebenfalls wichtige Rolle haben laut Herrmann IT-Kriminalisten. Sie werden zur Bekämpfung der Computer- und Internetkriminalität eingesetzt und beschäftigen sich zum Beispiel mit der Aufklärung von Betrügereien, Hackerangriffen oder auch mit der Verfolgung von Waffen- und Drogenkäufen im Internet. ,,Es handelt sich um extra zu Polizisten ausgebildete EDV-Spezialisten, mit denen wir eine bundesweite Vorreiterrolle eingenommen haben", erklärte der Innenminister. Seit 2011 bilde die Bayerische Polizei im Rahmen der neuen Polizeilaufbahn 'Technischer Computer- und Internetkriminaldienst' externe Bewerber mit einem Studium im Bereich der Informatik in einer einjährigen Ausbildung zu Polizeivollzugsbeamten aus. ,,Schon jetzt haben wir 65 fertig ausgebildete IT-Kriminalisten und werden heuer rund 70 weitere IT-Kriminalisten einstellen", kündigte Herrmann an.Mehr Infos für Interessierte:www.mit-sicherheit-anders.de/IT