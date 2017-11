Kinderweihnacht: 10 Großfamilien können gewinnen!

NÜRNBERG (pm/nf) - Seit 2009 bereiten die Veranstalter der Kinderweihnacht und die NÜRNBERGER Lebensversicherung aG kinderreichen Familien aus der Metropolregion Nürnberg eine vorweihnachtliche Freude. Gemeinsam rufen sie auch dieses Jahr zu einem Malwettbewerb auf, der unter dem Motto ,,Kinderweihnacht" steht.

Auf die Familien wartet ein Besuch auf der Nürnberger Kinderweihnacht mit üppigen Geschenkpaketen. Dazu wird zu einem Malwettbewerb aufgerufen. Unter den Einsendungen wählt eine Jury die 10 schönsten Bilder aus. Die Gewinner werden auf die Kinderweihnacht eingeladen und dürfen sich über Freifahrten mit dem Nostalgiekarussell freuen, Deftiges und Süßes, Spiel- und Bastelsets, Kerzen zum Selbstverzieren in der Kerzenwerkstatt und mehr.Teilnehmen können alle Großfamilien mit mindestens drei Kindern bis maximal12 Jahre. Jede Familie muss ein selbstgemaltes Bild zum Thema „Kinderweihnacht“ einreichen. Teilnahmebedingungen unter http://www.nuernberger.de/weihnachtsstadt Einsendungen an NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Sponsoring, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg.Einsendeschluss: 8. Dezember 2017 (Datum des Poststempels). Eine Jury wählt unter den eingesandten Bildern die 10 schönsten Bilder aus. Die Gewinner werden rechtzeitig benachrichtigt und sind am 15. Dezember auf die Kinderweihnacht eingeladen.Die Stiftung NÜRNBERGER Versicherung unterstützt auch seit Jahren den Lichterzug der städtischen Haupt- und Förderschulen. Angeführt vom Nürnberger Christkind ziehen am 14. Dezember ab 17.45 Uhr tausende Schüler mit ihren selbst gebastelten Laternen von der Kaiserstraße über die Fleischbrücke hinauf zur Kaiserburg. Blickfang im Lichtermeer sind die von den Schülern der Mittelschule Insel Schütt in monatelanger Teamarbeit angefertigten Riesenlaternen. Den feierlichen Abschluss bildet das Krippenspiel am Ölberg, das von Schülern der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule gestaltet und von live gespielten Weihnachtsliedern musikalisch umrahmt wird.