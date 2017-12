Künftiger Ministerpräsident Söder im MarktSpiegel-Interview: ,,Natürlich bleibe ich Club-Fan!"

NÜRNBERG/MÜNCHEN (mask) – Er ist der kommende, starke Mann für Bayern: Dr. Markus Söder (50, CSU), künftiger Ministerpräsident in München und Nürnberger mit Leib und Seele. Der MarktSpiegel hat ihm fünf schnelle Fragen gestellt und umgehend fünf schnelle Antworten bekommen!

MarktSpiegel: Herr Dr. Söder, müssen Sie als Ministerpräsident nach München umziehen und schauen sich schon nach einer Bleibe um – oder bleiben Sie in Nürnberg wohnen und können pendeln?MarktSpiegel: Wie wollen Sie an die AfD verlorene Wähler zurückholen?MarktSpiegel: Sie sind der größte Club-Fan in der Staatsregierung, waren von 1999 bis 2011 Aufsichtsrat beim 1. FCN. Muss der künftige Bayerische Ministerpräsident nun auch Mitglied beim FC Bayern werden?MarktSpiegel: Wer ist bei der Neu-Auflage des CSU-Tandems der, der lenkt – und wer darf nur strampeln?MarktSpiegel: Haben Sie einen Wunschkandidaten als Nachfolger für das Nürnberger Heimatministerium, der die Stadt so liebt wie Sie und gern von hier aus arbeiten möchte?