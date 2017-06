KulturTour am 12. Juli in die Kunstvilla nach Nürnberg

Das KulturNetzwerk Schwarzenbruck hat mit den KulturTouren im süddeutschen Raum einen kulturellen Standard gesetzt, den das Netzwerk-Mitglied Francoise Werner seit Jahren hervorragend mit Leben füllt. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass die nächste KulturTour nach Nürnberg in die Kunstvilla führt. Denn dort wird „70 Jahre Künstlervereinigung DER KREIS“ gefeiert. Dieses Jubiläum nehmen die Kunstvilla, das Kunsthaus und die KREIS Galerie zum Anlass für groß angelegte Ausstellungen. Die Kunstvilla präsentiert die Geschichte und Entwicklung des Vereins anhand herausragender künstlerischer Positionen und schlägt dabei einen Bogen von der Gründung der Künstlergruppe im Jahr 1947 über die kulturpolitisch geprägten Debatten der 1960er Jahre bis zu den heutigen Mitgliedern. Für dieses Projekt richtete die Kunstvilla ihre seit 2014 bestehende Dauerausstellung neu ein. Die Sammlungs-präsentation konzentriert sich auf die Zeit zwischen der Nachkriegsmoderne und der Gegenwart. Die KulturTour findet am 12. Juli statt. Treffpunkt zur gemeinsamen Führung durch die Ausstellung ist um 14:45 Uhr direkt vor der Kunstvilla (Nürnberg, Blumenstrasse 17)

Weitere Informationen und Anmeldung wie immer bei Francoise Werner unter der Telefonnummer 09128 12381.