LED-Tafeln informieren über Baustelle Bahnhofsplatz

Später werden über die Tafeln die Umleitungsstrecken und Sperrungen kommuniziert. Die Standorte sind am Frauentorgraben, Laufertorgraben und am Wöhrder Talübergang sowie in der Regensburger, Allersberger und Pillenreuther Straße. Am 24. April beginnt Sör mit dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes. Bis November 2017 entstehen unter anderem ein direkter Zugang vom Bahnhof in die Altstadt für Fußgängerinnen und Fußgänger, neue Fahrradparkplätze und barrierefreie Bahnsteige für Straßenbahnen und Busse.