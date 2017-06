„Let`s talk...mit Galway“: Videokonferenz zur Kulturhauptstadtbewerbung

Um Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu werden, wird Nürnberg bis 2019 ein circa 100-seitiges Buch in englischer Sprache verfassen und bei einer Auswahlkommission einreichen. In diesem „Bid Book“ müssen mehr als 60 Fragen beantwortet und ein schlüssiges Konzept dargestellt werden, beispielsweise zu den künstlerischen Inhalten, zur europäischen Dimension, zur Finanzierung und zur Nachhaltigkeit des Kulturhauptstadtjahrs.In der Liveschaltung wird Tracy Geraghty vom Team Galway 2020 Einblicke in die Entstehung eines solchen Bewerbungsbuchs geben. Galway wird im Jahr 2020 Kulturhauptstadt Europas sein. Die Stadt setzte sich voriges Jahr gegen die Mitbewerber Dublin, Limerick und die „Three Sisters“ (Kilkenny, Wexford, Waterford) durch. Tracy Geraghty arbeitet an der Programmentwicklung und an der europäischen Dimension des Kulturhauptstadtjahrs.Nach einer kurzen Vorstellung der Bewerbung Galways durch das Bewerbungsbüro wird Tracy Geraghty über den Weg zur Nominierung Galways als Europäische Kulturhauptstadt 2020 sprechen. Anschließend gibt es die Möglichkeit für Publikumsfragen. Die Veranstaltung findet teilweise auf Englisch (ohne Übersetzung) statt. Im Anschluss kann das Publikum sich in informeller Runde weiter austauschen.Weitere Veranstaltungen der Reihe „Let’s talk“ finden am 21. September, 26. Oktober und 7. Dezember 2017 jeweils um 19.30 Uhr statt. Sie dauern 90 Minuten, der Eintritt ist frei.Weiterführende Links:Das Bewerbungsbuch Galways kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: http://galway2020.ie/en/news/galway-2020-bid-book-... Die Veranstaltung kann hier live im Internet mitverfolgt werden: https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/bewe... ulturhauptstadt_2025.html