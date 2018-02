Live-Blog vom Ball der Union 2018 in Nürnberg: Die ersten Impressionen live ab 19 Uhr

NÜRNBERG - Das Nürnberger Ballereignis zum Jahresanfang: Heute findet der Ball der Union 2018 in der Nürnberger Meistersingerhalle statt! Viele fiebern dem Ball-Event schon lange entgegen. Ab 19 Uhr beginnt der Ball der Union mit dem Empfang der ersten Gäste.

Ball-Macher & Geschäftsführer des CSU-Bezirksverbands Sven Heublein zum diesjährigen Ball der Union: "Höhepunkte sind sicher der Rote Teppich und die Begrüßung durch den designierten Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder sowie der Auftritt des Stargasts Thomas Anders.“ Die Moderation übernimmt Wolfgang Krebs. Weiter Topacts sind: Noble Composition, Pavel Sandorf Big Band, Pino Barone Band, Charivari Diskothek mit Gerald Kappler.Wer selbst nicht dabei sein kann bei der rauschenden Ballnacht, den versorgen wir mit aktuellen Eindrücken in unserem Live-Blog unter www.marktspiegel.de/ball-der-union . Ab ca. 19:00 Uhr berichten unsere Redakteure in Fotos, kurzen Videos und anderen Impressionen vom roten Teppich und aus der Meistersingerhalle. Die neuesten Fotos und Eindrücke werden laufend aktualisiert. Dranbleiben lohnt sich also!