Live-Blog vom Nürnberger Opernball 2017: Die ersten Impressionen live ab 18:30 Uhr

NÜRNBERG - Endlich: Heute findet der Nürnberger Opernball 2017 statt! Viele fiebern dem Nürnberger Ballereignis des Jahres schon lange entgegen. Ab 17 Uhr beginnt der Opernball mit dem Empfang der ersten Gäste.

Wer selbst nicht dabei sein kann, den versorgen wir mit aktuellen Eindrücken in unserem Live-Blog unter www.marktspiegel.de/opernball . Ab 18:30 Uhr Uhr berichten unsere Redakteure vom roten Teppich und aus dem Opernhaus. Die neuesten Fotos und Eindrücke werden laufend aktualisiert. Dranbleiben lohnt sich also! Einen kleinen Einblick, welcher Programmpunkt wann dran ist, findet sich in unserer Übersicht zum Programm des Opernballs . Wer zumindest ein bisschen Opernball-Luft schnuppern möchte, der kann zum großen Opern-Air-Fest vor dem Opernhaus vorbeikommen. Hier gibt es Live-Übertragungen aus dem Opernhaus, eine große Tanzfläche und Moderation von Martin Cernan. Der Eintritt ist frei.