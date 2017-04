Mehr Bäume für ein gutes Stadtklima

Direkt gegenüber der Bartholomäuskirche und des Storchenbrunnens steht nun eine Winterlinde. In der Königstraße pflanzen Stadt und Umweltbank demnächst vier Ahornbäume, in der Äußeren Bayreuther Straße und der Künhoferstraße je einen. Die Bismarckstraße erhält zwei Robinien, der Keßlerplatz einen Baumhasel.Bürgermeister Christian Vogel bedankte sich herzlich für das Sponsoring und erinnerte daran, dass jede Baumpflanzung eine Investition in die Zukunft sei: „Wer heute einen Baum pflanzt, sorgt dafür, dass sich auch in 25 Jahren junge Nürnbergerinnen und Nürnberger an seiner positiven Wirkung auf das Stadtklima und dem Schattenwurf des Baums erfreuen können." Das Engagement der Umweltbank liefere einen wichtigen Beitrag zum Generationenvertrag für das Stadtgrün.Stefan Weber, Vorstandssprecher der Umweltbank, betonte: „Die Umweltbank leistet mit dieser Spende ihren Beitrag, unsere Nürnberger Innenstadt ein wenig grüner zu machen.“ Dazu ergänzte das Vorstandsmitglied Goran Bašić: „Umweltschutz ist für uns nicht nur ein Lippenbekenntnis. Mit unserer Baumspende unterstreichen wir die Bedeutung von nachhaltigem Handeln – besonders in der Wirtschaft.“